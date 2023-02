Inter busca cortar una racha negativa de 12 años: revancha en octavos

El escenario es positivo para un Inter de Milan que entró a los octavos de final después de eliminar al Barcelona y al Viktoria Plzen y jugar a mano a mano contra un difícil Bayern de Múnich en la fase de grupos. Una zona bien llamada 'grupo de la muerte' por el nivel de sus rivales. Ahora en la siguiente instancia tendrá que enfrentar a un FC Porto con mucha renovación en sus líneas y con la ausencia sensible de un referente en la mitad de la cancha: Matheus Uribe.



Inter tiene un panorama más leve que a comparación de los octavos de final del año pasado cuando el sorteo les puso la suerte contra el Liverpool que fue subcampeón. Sin embargo todo partido tiene su propia historia y con esto en mente, no debe confiarse en ningún sentido en la serie contra el Porto.

Y es que, el Inter de Milan quiere repetir lo hecho con José Mourinho en la temporada 2009-2010 cuando quedaron campeones siendo este el último antecedente en el que se quedaron con la prestigiosa Uefa Champions League. Pero a partir de ese momento, el panorama para los milaneses en dicha competencia no ha sido como ellos desean y han quedado muy lejos de los puestos de gloria en la Liga de Campeones.



Superaron al Bayern de Múnich en la final para quedarse con la Liga de Campeones y posteriormente con el Mundial de Clubes. En la temporada siguiente, el Inter que se estrenaba como campeón, buscaba la manera de repetir la misma historia, pero el semblante no fue igual. Aunque vencieron al Bayern en octavos, en los cuartos de final cayeron contra el Schalke 04 de manera holgada en la serie y en el marcador global.



Esa fue la última vez en la que el Inter de Milan logró poner su nombre en los cuartos de final. Después de aquella temporada, se quedó afuera de la competencia porque no asistió, o entre fase de grupos, o en octavos de final. En la 2011-2012, perdieron por gol de visitante ante el Olympique de Marsella. Posteriormente, no clasificaron a la Liga de Campeones hasta la 2018-2019 donde quedaron terceros y bajaron a la Uefa Europa League.



Ya en el 2019-2020 quedaron eliminados en la fase de grupos como terceros y bajaron nuevamente a la Uefa Europa League. Luego, fueron últimos en un grupo conformado por el Real Madrid, Borussia Mongengladbach y Shakhtar Donetsk. Un año después, fue el Liverpool quien acabó con el sueño milanés de continuar cuando fueron eliminados en los octavos de final. El escenario se repite y deben cortar una racha negativa de 12 años sin estar en los cuartos de final. Su rival puede ser engañoso, pues es el Porto que en el papel no debe pasarle muchos problemas y más por bajas que tienen los lusos, pero todos los partidos son diferentes y más cuando la serie culmina en Portugal.