Con Díaz y la pelota quieta, Liverpool sale de un lío y vence a Inter

Hay días que todo sale, que los goles entran hasta con las orejas, que la orquesta no desafina ni en medio de la peor dificultad. Hay otros que se hace lo que se puede, que el rival te domina y acabas ganando con una de esas jugadas que los expertos llaman 'de otro partido'.





Le pasó a Liverpool en la casa de Inter de Milan, en la ida de los octavos de final de la Champions League: esa máquina de ataque de Klopp generó poco pero facturó mucho: le ganó 0-2 a su oponente y dio un golpe de autoridad en su llave. ¿Fortuna? No es que haya sido para el equipo inglés, es que rotundamente le dio la espalda al club italiano.



Era al comienzo un típico partido impredecible de Champions, con la pelota para Liverpool pero la opción más clara, después del intento de Lautaro, a los 4, era la de Calhanoglu a los 16 que se estrelló en el travesaño. Antes daba un susto Mané con un cabezazo al que entró libre pero le salió muy arriba, única opción del gran favorito de la llave.



Se animaba Alexander-Arnold con su fenomenal pegada en el tiro libre, pero al final era un partido muy igualado, con muy pocas opciones para los atacantes en la primera media hora y mucho, mucho trabajo para Konaté y Van Dijk en las salidas rápidas del local. ¿Acaso los veloces atletas no son los de Liverpool? Sí, pero es defensa italiana, cerradísima, disciplinadísima, y con los ingleses tan alargados en la cancha había opción de pase largo.



Para el complemento era la misma tonada, con un Perisic muy incisivo que motivó un par de sustos de Allison Becker y una decisión radical de Klopp a los 59 minutos: entraron Luis Díaz por Mané, Henderson por Fabinho y Keita por Elliot, de discreto partido.



Y en su primera acción ya tuvo el colombiano el primer mano a mano con Handanovic y a los 66 un remate de media distancia muy abierto, pero ya era más de lo que habían hecho sus compañeros en más de media hora.



Hasta que otro de los cambios, de las apuestas del DT, rompió el hechizo y castigó la intención de Inter, que tuvo casi todas las opciones del partido pero no logró definirlas: un tiro de esquina de Alexander-Arnold fue corto cuando sus compañeros arrastraban marcas y se anticipaba con un roce Firmino que desubicó al arquero y decretó el 0-1.



Y Perisic metió el susto de la vida a los 79 con un espectacular remate elevado que les causó dolor de panza a todos los de rojo, pero para su felicidad otra vez la pelota quieta les alegró la noche: vino un cobro al medio del área, la tocó el gigante Van Dijk, se estorbaron increíblemente los de azul, la vio pasar Dumfries y le quedó de frente a Salah, casi sin culpa, de pura fortuna, y solo tuvo que embocarla para el 0-2.



Una vez más se animaría Díaz, pero le quedaba corto el pase de Salah primero y luego se le quedaba un centímetro atrás el balón, a los 88, cuando buscaba su gol. Pero parecía cómodo el colombiano, fresco en su juego, cumplidor.



Así Liverpool gana, Luis Díaz se hace aclamado suplente de Mané -que no es poco- y hay dos goles de ventaja para los últimos 90 minutos en Anfield. Pesca milagrosa, dirán en Inglaterra. Y sí. Esta vez no fue un show de pirotecnia, pero igual fueron tres puntos a la bolsa. Nada que reprochar.