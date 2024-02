Partido cerradísimo y leve ventaja italiana: así fue Inter vs Atlético

Cerradísimo, ajustadísimo, disputadísimo, así como se esperaba resultó ser el cruce entre Inter de Milan y Atlético de Madrid, que ganaron lo italianos 1-0 en la ida para dejar abierta la llave de octavos de final de la Champions League.

Fue un primer tiempo de esos que aman los entrenadores y odian los espectadores: mucho trámite en el medio campo, muchas -demasiadas- precauciones en defensa para aniquilar cualquier iniciativa antes de que la pelota llegara al portero, y así 45 minutos: tal como se sospechaba con un equipo italiano y uno de 'Cholo Simeone, no llegaron a hacerse daño y de hecho dieron la sensación que podían jugar tres partidos así, sin lastimarse.



Un par de ocasiones desviadas de Lautaro Martínez y algo más de Thuram antes de retirarse lesionado, y un par de tímidos intentos de Lino y Hermoso. Así al descanso.



Por fortuna, para el complemento los locales salieron más despiertos, más responsables con una afición que hizo su parte alentando sin agotarse. Y fue elr ecién llegado Arnautovic el que más intento con tres ocasiones, una a los 63 que era casi imperdonable: toque, sociedades, centro a Lautaro y sorpresa del argentino al servir de pivote y no de rematador para poner en los pies el gol a su compañero, quien tiró el remate a las nubes. En serio, esto pasa también en Champions League.



No sabía Arnautovic que de nuevo la erraría frente al arco pero se le escapaba increíblemente, tampoco Lautaro que convertiría en figura a Oblak con ese potente remate que salvó el portero, pero sí que sabía Inter que entre los dos fabricarían el gol de la victoria a los 78 minutos: el argentino tomaría un balón en el medio y remataría, pero Oblak salvaría, aunque dando el rebote que le quedaba al austriaco para definir entre el esloveno y su defensor. Lindo gol, festejo a rabiar, a modo de revancha.



Y se acordaría el Atlético del arco de en frente, Morata acababa de llegar e intentaba inquietar con sus proyecciones pero sin socios, porque Griezmann había salido lesionado y De Paul jugó un partido de regular para abajo.



Inter olería el dolor y buscaría un segundo tanto, con Lautaro Martínez de nuevo como eje hasta que lo relevaron por Alexis Sánchez, pero al final no habría manera de hacerles otro daño a los de Simeone, que no renuncian a la llave de octavos de Champions y prometen pelea en el Wanda Metropolitano.