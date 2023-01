Liverpool y Real Madrid con bajas: dos franceses no estarán en la UCL

Liverpool no pasa un buen semblante en la Premier League por las recurrentes lesiones que ha sufrido. Una de ellas la de Luis Díaz, quien se recuperó a finales del 2022, pero sufrió una recaída que lo ausentará hasta el mes de marzo probablemente, si las buenas noticias continúan para Jürgen Klopp con el colombiano y su evolución mejora.



Lo de Luis Díaz no sería la única lesión grave que Jürgen Klopp y su equipo sintieron, pues ahora se confirmó que Ibrahima Konaté sufrió un golpe en los isquiotibiales, y no estará por lo menos en las próximas tres semanas a disposición del director técnico alemán. El pobre nivel que ha demostrado el Liverpool y esta sensible baja son golpes fuertes para lo que se viene en el año pensando

Las lesiones de Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Díaz, Roberto Firmino y hasta Arthur Melo son los dolores de cabeza. Sumados al portugués, el uruguayo, el colombiano y los brasileños, Ibrahima Konaté se convierte en nueva baja sensible y estará por más de tres semanas afuera de las canchas perdiéndose el primer partido contra el Real Madrid en los octavos de final de la Uefa Champions League.



La revancha de la final de la Uefa Champions League de la temporada pasada que dejó al Real Madrid como el gran vencedor, también tendrá la ausencia de jugadores importantes para el equipo blanco. Pues, se confirmó la fuerte lesión de Ferland Mendy que estará por fuera por los próximos dos meses. Una historia de franceses entre Mendy e Ibrahima Konaté que dejó malas noticias tanto en Liverpool como en la capital española.



Ferland Mendy, quien se lesionó en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid le dejó su lugar a Eduardo Camavinga, quien ahora tendrá que acelerar su desarrollo como lateral izquierdo, una posición que no conoce, pero que ha dejado buenas sensaciones ahí. Mendy sufre una lesión en el músculo semimembranoso en la parte posterior de la pierna izquierda. Se espera que pueda regresar a finales de marzo o a lo largo de abril.