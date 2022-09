E. Frankfurt vs Sporting Lisboa: hora y dónde ver a Santos Borré

Nuevo reto para el Eintracht Frankfurt con Rafael Santos Borré, que ya dejaron atrás el título conseguido en la Europa League. Ahora, como campeones de título continental, deberán revalidar su nivel y aspirar a hacer una buena Champions League.



En el papel, los alemanes son uno de los animadores, pero lo hecho en la temporada pasada, puede catapultarlos a dar la sorpresa, tal como ocurrió en la Europa League, donde eliminaron al Barcelona.



Hora y dónde ver Eintracht Frankfurt vs Sporting de Lisboa con Rafael Santos Borré



Eintracht Frankfurt vs Sporting de Lisboa

UEFA Champions League

Fecha 1

Estadio: Deutsche Bank Park

Hora: 11:45 a.m. hora colombiana

T.V: Star + y ESPN