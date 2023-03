¿Habrá gesta? Cómo Liverpool, con todo en contra, remontó en Champions

Es una misión para muchos imposible. Es el escenario, el rival, el torneo soñado pero el peor marcador posible.

Liverpool visita a Real Madrid este miércoles (3:00 p.m.) en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, con un marcador 5-2 en contra.



Esta vez no estará la milagrosa atmósfera de Anfield pero sí un estadio con la historia y la inspiración del Santiago Bernabéu, que los de Ancelotti quieren convertir en una oficina de trámite y los de Klopp en el coliseo

de la antigüedad donde ocurrieron las más inolvidables gestas.

.

No es la primera vez que se encuentra en una situación así los 'reds', que llegan sin Luis Díaz pero con la motivación del 7-0 a Manchester United y la memoria de partidos inolvidables, que muchos no olvidan. ¿Será la vencida esta tercera batalla? Así salieron las anteriores:



Liverpool vs Milán, 2004/2005



El 17 de mayo de 2005, en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Liverpool remontó un 3-0 contra Milán y se impuso en la definición por penaltis, para coronarse campeón de la Champions.

Milan vs Liverpool 2004 /2005

Milan vs Liverpool 2004 /2005



Liverpool vs FC Barcelona, 2018/2019



Liverpool remontó un 3-0 contra FC Barcelona y se impuso por 4-0 a en Anfield para eliminarlo en el global por 4-3. El triunfo fue gracias a los dobletes de Divock Origi y Georginio Wijnaldum.