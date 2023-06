La Champions les fue esquiva: leyendas que se quedaron sin 'orejona'

El título de Champions League el más añorado por los jugadores profesionales a nivel de clubes. Cada futbolista desea tener el trofeo en su palmarés. Lionel Messi Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Ronaldinho y Luka Modric son algunas de las leyendas del deporte que tuvieron la oportunidad de levantar, al menos una vez, la 'orejona', pero para muchas otras, fue esquiva.



Aquí les dejamos algunos de los "cracks" que no pudieron alcanzar este título:

Ronaldo Nazario:



A nivel de clubes, exdelantero brasileño tiene dos ligas, dos Supercopas de España, dos Supercopas Europa, una Intercontinental, una Recopa, una Copa del Rey, dos Copas de Brasil, una Copa de Holanda y una UEFA, si embargo, no pudo lograr la Champions League.



En esta competencia marcó 16 goles y dio diez asistencias pero su mejor presentación fue llegar a la semifinal con el Real Madrid en el 2003. En esa instancia, fue eliminado por Juventus.

Zlatan Ibrahimovic:



Jugó en clubes de las grandes ligas de Europa pero no se le dio el título. En 2021 llegó a semifinal de Champions con el FC Barcelona pero fue eliminado por el Inter, que después se coronó.



Gianluigi Buffon:



El legendario portero italiano estuvo cerca en tres ocasiones con la Juventus. En 2003 cayó ante el Milan, en 2015 fue víctima del Barcelona, que ostentaba un tridente ofensivo conformado por Messi, Neymar y Suárez. En 2017 fue derrotado por el Real Madrid.



Francesco Totti:



Jugó 57 partidos en Champions con AS Roma, en los que logró un total de 17 goles y 12 asistencias. El capitán no pudo superar la fase de cuartos de final pues fue eliminado en dos oportunidades por el Manchester United (2007 y 2008).



Diego Armando Maradona:



En Champions League, el eterno '10' argentino solo disputó un total de seis partidos y logró anotar dos goles.



Hernán Crespo:



El delantero argentino estuvo cerca de levantar la 'orejona' pero el Milán fue derrotado por el Liverpool en la noche denominada "milagro de Estambul", que tuvo una épica remontada del cuadro inglés cuando perdía 3-0. En sus 58 partidos en Champions, anotó 28 goles y dio cuatro asistencias.



Roberto Baggio:



Pasó por los tres grandes de Italia: Inter, Milan y Juventus. Además, fue ganador del Balón de Oro en 1993. sólo Jugó 11 partidos de Liga de Campeones en los que anotó cinco goles y dio una asistencia.



Su mejor presentación en la competencia fueron los cuartos de final con el Inter en la edición de 1998/1999.



Otros jugadores: Cesc Fábregas, Ruud van Nistelrooy, Michael Ballack, Pavel Nedved, Michael Owen, Dennis Bergkamp, Gabriel Batistuta, Lothar Matthäus y Fabio Cannavaro.