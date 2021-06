¡Punto para Florentino! Tribunal evita castigo de UEFA por Superliga

La UEFA y la FIFA podrían quedarse con las ganas de castigar a Real Madrid, FC Barcelona y Juventus tras el fallido intento de la famosa Superliga.

El ministerio de Justicia de Suiza advirtió que no pueden adoptar ningún tipo de sanción los mencionados clubes, amparado en la decisión que ya había tomado un tribunal español.



Según la Cadena SER, el juez Manuel Ruiz de Lara se amparó en la jurisprudencia sobre el caso, ya que es el mismo juez que lo elevó al Tribunal de Justicia español y que a su vez hizo lo mismo con el suizo.



La causa de fondo del magistrado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que se dictamine si la UEFA y la FIFA ejercen un monopolio, lo que ampararía a los únicos clubes del aquel grupo de fundadores que anunciara el nacimiento de una Superliga, la cual no llegó a ver la luz.



Vale mencionar que el pasado 25 de mayo la UEFA abrió un expediente contra Real Madrid, Juventus y FC Barcelona, anunciando duras sanciones, las cuales aparentemente ya no serán posibles.