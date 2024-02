Dortmund no aguantó ventaja y PSV se ilusiona en Champions

PSV y Borussia Dortmund se rivalizaron en territorio neerlandés, en la que ambos equipos buscaban pegar primero en el juego de ida para quedar encaminados hacia los cuartos de final de la Champions League 2023/24.

El partido terminó siendo parejo entre ambos equipos y aunque Dortmund se fue arriba en el marcador, al final el juego quedó igualado a un gol en el Philips Stadion de Eindhoven.



Los alemanes fueron los que mejor iniciaron en el partido y Niclas Füllkrug fue uno de los que generó peligro en esos primeros 20 minutos, aunque PSV intentó también de a poco acercarse para hacer subirse en el marcador.



Ese buen comienzo del Dortmund hizo que la visita se fuera arriba en el marcador antes de la media hora y el encargado de sorprender al PSV fue Donyell Malen, quien recibió el balón en una buena posición dentro del área y conectó un buen remate que por poco es desviado, pero terminó batiendo al arquero argentino Walter Benítez.



Con ese gol en los primeros 45 minutos, Dortmund se ilusionó y en el complemento esperaban otro golpe, pero PSV salió decidido a marcar el empate sí o sí, pues no querían dar ventajas en su casa.



Por ello, en el minuto 56 Luuk de Jong logró ejecutar un penalti y logró engañar al portero Meyer, quien se fue para otro lado y el balón entró tranquilamente a la red.



Tras ese empate, Dortmund dejó de crear opciones de gol y PSV se empezó a animar, pero no tuvo una clara para dar la sorpresa ante los alemanes.



Sobre los minutos finales los alemanes volvieron al ataque, en la que Marius Wolf y Julian Brandt lograron ingresar a las áreas, pero no terminaron anotando.



Al final, PSV aguantó el resultado y quedaron igualados a un gol, dejando todo para definir en territorio alemán, el próximo 13 de marzo.



¿ERA PENAL? Poco le importó a Luuk De Jong, quien puso el 1-1 de PSV contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Mirá la #ChampionsLeague por #StarPlusLA pic.twitter.com/qfdgrULb8J — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2024