City propinó goleada a Young Boys y aseguró clasificación en Champions

Manchester City recibió en el estadio Etihad al Young Boys y en su casa logró una buena exhibición al golear sin problemas al club suizo. 3-0 y un doblete de Erling Haaland fue suficiente para asegurar la clasificación a octavos de final de manera anticipada en el grupo G de la Champions League.

En el minuto 23 el City abrió el marcador y lo hizo a través de su goleador, Haaland, quien tuvo un penalti y en la definición, engañó al portero para marcar con gran facilidad enviando el balón al lado izquierdo.



Con el 1-0 a su favor, City manejó el resto del partido y continuó buscando el arco rival, pero Young Boys lo que quería era cerrar espacios para no permitir más goles. Sin embargo, ese aguante en zona defensiva no duró mucho.



Finalizando el primer tiempo, Phil Foden logró culminar una buena jugada individual y terminó marcando con un potente remate dentro del área. El balón se fue por la zona izquierda del arquero Anthony Racioppi, quien no logró evitar el 2-0.



Con el resultado en su bolsillo, Manchester City entró más cómodo en el segundo tiempo y la ventaja se amplió tan sólo en el minuto 51. Allí apareció de nuevo Haaland para definir como mejor lo sabe hacer. Aprovechó un pase de Rico Lewis y de inmediato remató para poner la goleada 3-0.



Ese tercer gol hizo que City no tuviera problemas para una posible reacción de Young Boys y la intensidad por seguir marcando estaba latente cada vez que tomaban el balón hacia el arco de los suizos.



Al final y sin tanto problema, Manchester City logró vencer de nuevo en su grupo y llegó a 12 puntos, logrando de esa manera asegurarse un lugar en los octavos de final de la Champions League, tras la victoria de Leipzig 2-1 al Estrella Roja y a dos fechas de terminar la fase de grupos, empieza a perfilarse como gran defensor del título.



