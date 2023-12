Barcelona sigue sin jugar bien: histórico triunfo de eliminado Antwerp

Barcelona ya clasificado a los octavos de final de la Champions League 23/24, visitó al conjunto belga Royal Antwerp, que quería terminar de la gran manera su participación en el grupo H y aprovechar el mal momento futbolístico del equipo de Xavi Hernández. Victoria histórica del Amberes 3-2.

Antwerp salió motivado frente a sus hinchas y desde el minuto 2 sorprendió a Barcelona con un gol, aprovechando un error defensivo de los culés, quienes no evitaron que Arthur Vermeeren anotara el 1-0 para los locales.



Los belgas se motivaron y sostuvieron esa ventaja frente al Barcelona, quien no encontró respuestas rápidas, pero lograron marcar el empate 1-1 en el minuto 35 a través de Ferrán Torres, quien le devolvió las esperanzas al culé de sacar un buen resultado en este último partido de grupos de Liga de Campeones.



Para el complemento se esperaba que el partido tuviera más protagonismo del equipo español, pero Antwerp lo hizo ver mal y apenas a los 56 minutos llegó el segundo para los belgas, quienes ya venían avisando en lo que iba del segundo tiempo.



Vincent Janssen fue quien recibió un pase preciso dentro del área enviado por su compañero Alhassan Yusuf, y el jugador neerlandés logró vencer al portero Iñaki Peña, quien vio cómo su arco volvió a derribarse.



Barcelona intentó por varios medios llegar al arco de Antwerp y aunque no lució en el juego, el equipo culé logró acercarse gracias a sus individualidades, pues las ideas no estaban claras para los dirigidos por Xavi Hernández.



Pese a que Antwerp le dio el balón a Barcelona, los españoles no lograron romper la dura defensa que pusieron los belgas, quienes querían ganar su primer partido en esta competencia.



Los culés no se querían ir con las manos vacías y sobre el minuto 90+2 el joven de 17 años, Marc Guiu, se vistió de salvador para marcar el empate agónico y el que estaba salvando del papelón a Xavi Hernández, pero cuando el Barcelona estaba aún festejando el gol, Antwerp aprovechó un contragolpe que supo capitalizar en el 3-2, el francés George Ilenikhena.



Finalmente, fue victoria 3-2 de Antwerp, quien logró sumar tres puntos en el grupo H y cerrar bien su participación en esta Champions League.



Por el lado del Barcelona, la situación no mejora para los culés, quien no están jugando bien y aunque clasificaron de primeros en su zona con 12 puntos, dejan muchas dudas para lo que viene en Champions.



INSÓLITO: AMBERES SACÓ DEL MEDIO Y CLAVÓ EL 3-2 ANTE BARCELONA. pic.twitter.com/f4A0D46SOp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2023

¡¡Marc Guiu, de 17 años, anota el 2-2 de Barcelona ante Amberes!! pic.twitter.com/SqnA3B8SJ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2023

¡Se durmió Oriol Romeu y GOL de Vincent Janssen para el 2-1 de Amberes ante Barcelona en Champions! pic.twitter.com/pcQWVFgkM4 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2023

¡LO EMPATA BARCELONA! Ferran Torres anota de visitante el 1-1 ante Amberes en la Champions League. pic.twitter.com/wYPNtoRU9d — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2023