¡Tiene 17 años! Así fue el gol del jovencito de Bayern Múnich a Lazio

•📊🇪🇺👶| Plus jeunes buteurs de l'histoire en phase à élimination directe en ChampionsLeague



1/Bojan🇪🇸 à 17 ans et 217 jours



2/Jamal Musiala🇩🇪 à 17 ans et 363 jours



3/Kylian Mbappé🇫🇷 à 18 ans et 63 jours



4/Christian Pulisic🇺🇸 à 18 ans et 171 jours