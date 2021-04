Enemigos de la Superliga: gobiernos y algunos clubes rechazan elitismo

Creían que la Superliga era un asunto del fútbol. ¡Qué equivocaos estaban! La discusión ya toca a los gobiernos de los países de los clubes involucrados y promete ser mucho más que un simple torneo de ricos.

Y es que es justamente ese rasgo elitista el que tiene encendidos los ánimos en España e Inglaterra principalmente, pero también en Italia, donde los fanáticos ruegan que las disidencias no los dejen sin el espectáculo.



En las últimas horas el rechazo más contundente vino desde Inglaterra, donde el Ministro de Comunicaciones y Cultura, Oliver Dowden, amenazó con suspender las visas, prohibir transferencias extranjeras y aplicar impuestos adicionales que participan en la Superliga, entre ellos el Manchester United, el de mayor peso en el nuevo torneo.



"Estamos examinando todas las opciones, desde la reforma de la gobernanza hasta la ley de competencia, los mecanismos que permiten que se lleve a cabo el fútbol... revisaremos todo lo que hace el Gobierno para ayudar a que estos clubes jueguen", dijo. Y añadió: "Pondremos todo sobre la mesa para evitar que esto suceda. El fútbol no es nada sin sus fanáticos; estos propietarios deben recordar que no son nada sin sus fanáticos".



El propio primer ministro, Boris Jhonson, no descartó obligar a los equipos a que paguen los préstamos del estado que se giraron a raíz de la pandemia del Covid-19: "Vamos a analizar todo lo que podamos hacer con las autoridades del fútbol para asegurarnos de que esto no siga adelante de la forma en que se propone actualmente. No creo que sea una buena noticia para los aficionados, no creo que sea una buena noticia para el fútbol en este país", advirtió.



España también levanta la mano



Desde España, sede de Real Madrid, principal promotor de la Superliga, el gobierno nacional, a través de su ministro de Cultura y Deporte, Jose Manuel Rodríguez Uribes, dijo en un comunicado: "el gobierno de España, a través de su ministro de Cultura y Deporte, ha defendido ante sus interlocutores que debe volverse a la senda del diálogo y del acuerdo en los ámbitos de decisión y organización a los que estos mismos clubes pertenecen para conseguir una solución pactada que sea conveniente al fútbol y al deporte, tanto a los organismos nacionales e internacionales como a los equipos, los profesionales y la afición en general".



No todos los clubes quieren dinero



Entre tanto, muchos se preguntan por los ausentes ilustres en el grupo de disidentes de la Superliga: el actual campeón Bayern Múnich y el PSG.



En la misma onda de los gobiernos, el Bayern y el Borussia Dortmund consideran el nuevo torneo un acto de elitismo y apelan, tal como indica Christian Seifert, CEO de la Bundesliga, a la democracia: "La DFL rechaza cualquier concepto de Superliga europea. Los intereses económicos de unos pocos clubes punteros de Inglaterra, Italia, y España no deben dar lugar a la supresión de las estructuras establecidas en todo el fútbol europeo...".



El PSG es más duda que otra cosa: entienden que la nueva Superliga no debería estar limitada solo a los ricos de Europa -obvio, son franceses- y asegura, según The Athletic, que están "fieles a la tradición de la UEFA", pero entienden que si quieren estar en la élite europea no lo harán por fuera de la Superliga, sin los Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Juventus y demás en el Parque de los Príncipes. "Los riesgos económicos serían incomparables y sería más complicado retener a jugadores como Neymar y Mbappé", advierte L'Equipe.