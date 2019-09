DT de Falcao en Galatasaray se defiende: 'el cambio necesita tiempo'

Fatih Terim, entrenador del Galatasaray de Turquía, ha recibido fuertes críticas en Turquía tras el 0-0 en el clásico contra Fenerbahce.

El escaso aporte ofensivo del equipo, a pesar de contar ahora entre sus filas con Radamel Falcao, lleva al equipo a lucir intrascendente y sin el riesgo que generó en temporadas anteriores, cuando no tenía a tantas estrellas en el camerino.



El DT fue de frente a los críticos y especialmente a los hinchas: "Entiendo la molestia de los fanáticos de Galatasaray, pero no puedo aceptar el pesimismo de los fanáticos de Galatasaray donde estoy", dijo, en declaraciones citadas por UltrAslan.





El DT fue señalado por usar esquemas defensivos en el inicio de la temporada y no aprovechar que ahora cuenta con referentes de área. Él, en cambio, cree que pocos ven los esquemas con claridad: "Todos o algunos de los patrones que utilizamos en el pasado, como 4-4-2 o 3-5-2, varían dentro del juego. Esto se puede llamar un fútbol mixto. Se puede decir que podemos probar algunas cosas en un entorno, pero ahora está dominado por el fútbol de hoy", dijo en rueda de prensa previa al duelo contra PSG por Champions League, este martes.



"Ya no ves modelos, sistemas o alineaciones con nombre en el fútbol como antes. El problema ahora está en otra dimensión. Manteniendo la alineación dentro del juego, todo cambia instantáneamente a las preferencias de tus jugadores. No puedes terminar el partido con un solo sistema", insistió.



En su concepto, Nzonzi, Emre Mor, Jean Seri, Ryan Babel, Christian Luyindama y Florin Andoni también son nuevos, como Falcao, y requieren de paciencia para ofrecer su mejor versión: "Necesitamos dar tiempo para que los cambios surtan efecto. El techo de las últimas dos temporadas es completamente diferente. Por lo tanto, es necesario dar tiempo suficiente para que los cambios surtan efecto. Es obvio que al menos 5-6 jugadores no pasaron la temporada antes que nosotros", dijo.



Lo claro es que entiende que su equipo necesita mejorar sí o sí, muchos más ahora que los grandes de Europa lo pondrán a prueba en Champions: "Es cierto que no se juega un juego rápido, entusiasta y agradable a los ojos. Es mi deuda. Está claro que tampoco me gusta".





El rival de este martes, el PSG que recuperó a Mbappé, es un desafío del más alto nivel: "Creo que mi equipo reaccionará bien. No es fácil enfrentar a un gran equipo en la Liga de Campeones tres días después del derbi. Tenemos desventajas, pero sabíamos que jugaríamos un partido en tres días sin refugiarnos en ninguno de ellos", dijo.



"Jugamos con uno de los favoritos de la Champions League. Jugamos con un equipo de alto poder económico. Estamos jugando con el campeón francés de los últimos dos años, etc", advirtió, no sin ilusionarse con una victoria que rompa todas las tendencias en Europa.