Con Falcao, Galatasaray logró sufrido punto en visita a Brujas

Sufrido, desde el pitazo inicial hasta el minuto 93. Así fue el debut de Galatasaray en la Champions League, un empate 0-0 contra Brujas en el que Falcao fue titular pero no protagonista.

Brujas dominó buena parte del juego pero le faltó precisión y el equipo turco tuvo como gran figura al arquero Muslera.



Mitrovic tuvo la más clara opción para el local a los 18 minutos, superando a una lenta zaga rival en el juego aéreo. Y Dennis hizo de las suyas por la banda izquierda, con un remate furioso al 38 y uno más sobre el cierre del primer tiempo, que por fortuna para los turcos no entraron.



Galatasaray tuvo un acercamiento de Falcao a los 13 minutos y una opción más de Babel, apenas para registrar pues en realidad el de las ideas y la intención fue siempre Brujas.







En el complemento emergió la figura de Muslera, en dos opciones claras: una mano cambiada contra Dennis –el de siempre- y otra más, de manotazo para sacar el cabezazo de Oekereke.



Se revisó sobre el final una mano en el área de Galatasaray que era para penalti, pero ante la duda el árbitro eligió no cobrar.



Sobre el cierre llegó al partido otro colombiano, el defensor Eder Álvarez Balanta en brujas, y Falcao tuvo otro tímido intento que no cristalizó porque llegó muy forzado y mandó la pelota afuera.



El punto de visitante es gran cosecha para un Galatasaray al que sin duda le falta rodaje, asociación en ataque y más socios para el atacante colombiano, que lucha y corre y va pero no puede hacerlo todo solo.