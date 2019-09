Indignación en Real Madrid por foto de un futbolista tras la goleada

Le tienen 0 respeto al Real Madrid, y todavía Edu Aguirre dice que son temidos en Europa. Miren como Areola teme. pic.twitter.com/gVirPxCxwE

Florentino reacciona, este tío no puede estar en el Madrid, AREOLA FUERA YA. No solo nos traen a un paquete si no que celebra las derrotas del equipo pic.twitter.com/nU3EhXvg4H