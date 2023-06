Duelo de atacantes en la final de Champions: Haaland vs Martínez

La final de la UEFA Champions League acapara la mirada del mundo del deporte. Este sábado, los ojos de miles de millones de aficionados al deporte, tendrán sus ojos en lo que ocurra en el estadio Olímpico de Atartuk, en Estambul. Duelo definitivo que marca el cierre de la temporada en el fútbol del viejo continente.



Manchester City llega como el gran favorito, luego de cabalgar toda la temporada con tranquilidad en Champions y de conseguir todos los títulos a nivel local, tras remontar la Premier League y arrebatársela al Arsenal.



Inter, de menos a más, llega con la ilusión y la historia que lo cobija, para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que no cualquier club es digno de ser uno de los nuevos campeones del trofeo de clubes más importante del mundo.



El poderío de ambos en el frente de ataque estará a la orden, destinando a que sea un partido vibrante. Por parte de los ciudadanos, llegan con la máquina de hacer goles, Erling Haaland. El noruego viene de cerrar nada más que 36 anotaciones en 33 partidos de Premier League, cuatro por competiciones locales alternas y 12 festejos en la presente edición de la Champions League.



Si el Inter aspira a ganar el título, no solo deberá cortar los circuitos para el noruego, sino que no logre asociarse y evitar la entrada de todos los hombres de campo del City, pues la zona ofensiva no solo depende de Haaland, sino de los otros 10 que están con chances de llegar hasta el área rival.



La respuesta del Inter es un toro, que viene de ser campeón del Mundo con Argentina y sueña con cerrar una temporada de ensueño. Lautaro Martínez es el referente de los nerazzurri, con 21 anotaciones en la Serie A en el certamen que acaba de culminar. Pese a que en Champions lleva apenas tres anotaciones, espera conducir, como líder, a los italianos a su cuarta orejona.