¡Duelo de titanes! Tridente del PSG se enfrenta al gran ataque alemán

Este domingo, en el Estadio Da Luz de Lisboa se celebrará la gran final de la Champions League de esta temporada. El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará al conjunto de Hans-Dieter Flick en el último partido de la competencia de clubes más importante de Europa.

Una de las particularidades que tendrá este maravilloso encuentro, es el duelo de dos, de los tridentes de ataque más poderosos de Europa, pues por el lado del PSG estarán desde el comienzo Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María, mientras que por el lado del Bayern Múnich formarán Robert Lewandowski, Thomas Muller y Serge Gnabry.



Aquí sus números en esta temporada.

PSG: Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María



Gracias a la gran inversión económica, Thomas Tuchel logró conformar uno de los tridentes de ataque más fuertes en Europa: Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María.



En esta temporada, Neymar aportó 13 goles y seis asistencias en la Ligue One; tres goles y cuatro asistencias en Champions; y tres goles y dos asistencias en las Copas locales.



Por otra parte, Kylian Mbappé registró 18 goles y siete asistencias en la Ligue One; cinco goles y seis asistencias en Champions; y seis goles y seis asistencias en las Copas locales.



Por último, Ángel Di María se reportó esta temporada con siete goles y 14 asistencias en la Ligue One; tres goles y siete asistencias en Champions; y un gol y dos asistencias en las Copas locales.





Bayern Múnich: Robert Lewandowski, Thomas Muller y Serge Gnabry



Hans-Dieter Flick le dio un toque de juventud a un tridente que a lo largo de la historia del Bayern Múnich se ha caracterizado por la experiencia: Serge Gnabry es la revelación del equipo, y complementa de gran manera a Thomas Muller y Robert Lewandowski en el frente de ataque.



Robert Lewandowski es la principal carta del Bayern en el frente ataque. El polaco anotó 34 goles y dio cuatro asistencias en la reciente temporada de la Bundesliga; lleva 15 goles y seis asistencias en la Champions League; y seis goles en la Copa de Alemania.



Por otra parte, Thomas Muller anotó ocho goles y dio 21 asistencias en la Bundesliga; lleva cuatro goles y tres asistencias en la Champions League; y dos goles y dos asistencias en la Copa de Alemania.

Así las cosas, se prevé que el duelo de titanes que se vivirá en Lisboa tenga como plato principal las anotaciones. Se espera un partido intenso y reñido, pues ambos equipos llegan a la final después de ganar y golear en la semifinal. No hay favorito.