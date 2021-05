Ni Londres ni Estambul: la inesperada opción para final de Champions

Si fuera por Manchester City y Chelsea, estarían listos ya para la gran final de la Champions League, a la que clasificaron con suficiencia tras deshacerse de PSG y Real Madrid, respectivamente. Pero todavía no hay sede.

Aunque debería ser Estambul, la ciudad elegida para la final del año pasado, cuando todo el plan tuvo que cambiar por culpa de la pandemia y se tuvo que cambar al emocionante formato del final 8 de Lisboa (Portugal), la realidad es que hoy Turquía no es la sede soñada.



La intención de los clubes, al ser británicos, es no tener que salir del país y por eso se celebró este lunes una reunión virtual entre el Gobierno Británico y la UEFA, para discutir su podría ser Wembley, en Londres, el escenario indicado.



Sin embargo, según el Times de Inglaterra, la idea no prosperó, aunque el propio primer ministro ofreció garantías como el acceso de público, lo que ya se probó con éxito en la Carabao Cup, cuya final, entre Chelsea y leicester, tendrá hasta 21.000 espectadores en as tribunas.



No es lo que quiere la UEFA, que prefiere mantener la sede neutral. La sorpresa es que se trataría nuevamente de Portugal, pero esta vez Oporto y, concretamente, el O Dragao. La entidad entiende que las normas sanitarias son menos estrictas en ese país que en Turquía y apela a la anterior experiencia, cuando Bayern fue campeón, como principal aliciente.



Para empezar, Portugal no está en la lista roja de países con acceso restringido a Reino Unido, en cambio Turquía sí lo está, lo que permitiría no solo el libre desplazamiento de las delegaciones sino de hinchas británicos que quisieran asistir. Habrá que ver si, al fin, la UEFA vuelve a imponerse.