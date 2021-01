¡No inventen! Lo que hay detrás de portazo de FIFA a Superliga europea

Se sentaron los presidentes de los grandes clubes, aparentemente con Florentino Pérez, de Real Madrid, a la cabeza, analizaron los números de mercadeo y tuvieron una iluminación: se puede exprimir todavía más dinero en el fútbol en Europa.

Las conversaciones llevan ya un par de años y en ellas los jefes de los más poderosos clubes, los que tienen más fanáticos y arrastran más audiencia, han entendido que el formato actual de la Champions League ha caducado, que 15 partidos en cada edición es muy poco y que en la primera fase las diferencias entre los equipos son tan grandes que los encuentros simplemente no son atractivos.



Según los directivos, es posible llegar a los 30 partidos en un torneo europeo que tenga 16 equipos. Es más: si cada jornada está hecha de clásicos y no de 'rellenos', facturarán más que los 120 millones de euros que hoy reparte la UEFA en premios. El racionamiento es simple y se escucha casi en todas las ligas profesionales del mundo, incluso la de Colombia: el espectáculo lo pagan unos pocos, que son los que más invierten en fichajes y tienen más seguidores, y ganan muy poco pues en el camino acaban 'manteniendo' a muchos.



Se dice que los líderes de los clubes poderosos trabajan, en secreto, para definir un sistema que permita competir de esa manera y explotar más todavía los derechos de televisión. Y como era de esperarse, la UEFA, administradora de la Champions, enfureció ante la idea de que la pasen por alto y acudió a su jefe inmediato, la FIFA, para parar de una vez esa iniciativa. Según el último comunicado, a fuerza que lo logró.



"En vista de la reciente especulación mediática sobre la creación de una “Superliga” europea cerrada por parte de algunos clubes europeos, la FIFA y las seis confederaciones (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC y UEFA) desean reiterar una vez más y recalcar con firmeza que tal competición no sería reconocida ni por la FIFA ni por la confederación correspondiente. A todo club o jugador implicado en una competición así, como consecuencia, no se le permitiría participar en ninguna competición organizada por la FIFA ni por su confederación correspondiente", anunció la entidad.



El reglamento, según la FIFA, no admite discusión: "Según los estatutos de la FIFA y las confederaciones, todas las competiciones deben ser organizadas o reconocidas por el organismo competente a su nivel correspondiente; es decir, por la FIFA a nivel mundial y por las confederaciones a nivel continental. En este sentido, las confederaciones reconocen a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, con su formato actual y nuevo, como la única competición mundial de clubes, mientras que la FIFA reconoce a las competiciones de clubes organizadas por las confederaciones como las únicas competiciones continentales de clubes".



Resumen: ¡no inventen! El ente rector del fútbol mundial ha hecho una defensa a ultranza de su autoridad, ha defendido los torneos que creó y que administra en términos económicos y ha respaldado a la UEFA en este pequeño 'golpe de estado' que supondría un nuevo torneo fuera de sus dominios. ¿Será suficiente para frenar el interés de los grandes equipos, que tienen amarradas a las grades estrellas y en consecuencia son dueños de la gran masa de audiencia mundial? El pulso está para alquilar balcón.