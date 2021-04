¡Habló su novia! Dolorosa confesión sobre el estado físico de Valverde

Este miércoles, Real Madrid logró concretar su pase a las semifinales de la Champions League 2020-21, tras empatar en el mismísimo Anfield contra Liverpool. Noche redonda del cuadro merengue.



Justamente uno de los futbolistas más destacados fue Federico Valverde, centrocampista uruguayo que ofició como lateral derecho ante la lesión de Lucas Vázquez.

El nacido en Montevideo arrasó por la banda. No le dejó ninguna opción a Sadio Mané y Andrew Robertson, completó ocho intercepciones, ganó siete de 11 duelos y en ataque generó dos oportunidades. Rendimiento sensacional en una posición que desconoce.



Después del partido, Mina Bonino, pareja del uruguayo, reveló en redes sociales una foto que enaltece muchísimo más el trabajo del ‘Pajarito’.



“Esto fue hoy a la tarde. No quería poner nada hasta que terminase el partido y seguro después me retes por publicarla, pero debo hacerlo igual porque es tu esfuerzo y nadie te regalo nada. Día y día pinchándote para estar firme y hoy cumpliste más que nunca. Sos nuestro orgullo”, trinó junto a una imagen del tobillo completamente rojo e inflamado de Valverde.