Sheriff, con Arboleda y Castañeda, a dar otra sorpresa en Champions

El equipo de los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda saldrá por su tercer triunfo en la Champions League, esta vez frente al Inter de Milán en el Giuseppe Meaza. Buscarán mostrar que no es cuestión de suerte que estén en la cima del Grupo D, en el que están grandes de Europa como Real Madrid e Inter.

Sheriff FC viene de vencer al Shakhtar de Ucrania (2-0) y luego en el Bernabéu, sorprendió al Madrid, 1-2. Sin duda un debut histórico para el equipo de Moldavia, al que todos creían que podían vencer con facilidad, al venir de una liga menor en la que compiten ocho clubes y en la que curiosamente no son líderes.



En la Champions, el equipo de Tiraspol quiere comandar su zona y para ello necesita mantener su invicto. De visita en Milán, tendrá que superar a otro “hueso duro de roer”. Pero llegan inspirados. En la semana golearon en su liga, 4-0. La buena noticia es que los dos colombianos andan enchufados y ese día se reportaron en el marcador.



Los italianos están convencidos en que podrán dejar las últimas casillas. Para ello necesitan ganar. Su técnico, Simone Inzaghi, cree que con orden podrán vencerlos: “Sheriff no ganó a Shakhtar y Madrid por casualidad. Nosotros ya jugamos contra estos equipos y son óptimos. Mañana nos enfrentamos con un club que llega con entusiasmo, bien organizado, que defiende bastante bajo y aprovecha a sus delanteros al contragolpe”.



Inter viene de un duro golpe frente al Lazio (3-1) que molestó a todos en el grupo, según Inzaghi. Él lo ve con buenos ojos, piensa que será un impulso para salir a vencer al Sheriff. Su equipo es tercero en la Serie A con 17 puntos, a 7 del Napoli que marcha líder.



Champions League – Fecha 3

Inter vs Sheriff

Estadio: Giuseppe Meaza

Hora: 2:00 pm



Posibles formaciones



Inter: Samir Handanovic; Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic; Edin Dzeko y Lautaro Martínez. DT: Simone Inzaghi.



Sheriff: Giorgios Athanasiadis; Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto, Cristiano; Edmund Addo, Dimitrios Kolovos, Sebastien Thill, Frank Castañeda; Jasurbek Yaxshiboyev, Adama Traoré. DT: Yuriy Vernydub.