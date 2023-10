Barcelona y la mala marca que arrastra en Europa desde hace años

Barcelona quiere dejar atrás su mal momento en Champions League torneo en donde se ha quedado fuera en fase de grupos desde hace dos temporadas y más atrás en el tiempo ha visto eliminaciones dolorosas.



El cuadro azulgrana ha pasado por una fase de reconstrucción y el fin de la era Lionel Messi, cuestión que hizo que el club entrara en una etapa en donde no hacía buenas presentaciones en el torneo europeo.



Ahora bien, al mando de Xavi, los culés ha comenzado a cambiar la cara y al final de la pasada temporada ganaron la Liga y mostraron mucha superioridad y en lo que fue el inicio de esta campaña en Europa todo inició con el pie derecho.

No obstante, Barcelona arrastra una mala racha que pueden romper en su partido contra el Porto de este miércoles.



Y es que Barcelona no se impone a un ganador de Champions en condición de visitante desde hace tres años. La última vez que vieron el triunfo ante un campeón de la competencia fue a la Juventus cuando Ronald Koeman seguía como DT azulgrana.



Desde entonces todo ha terminado mal para los catalanes tanto en Champions y también en Europa League.



Benfica, Bayern Múnich, en dos ocasiones, Inter de Milán y Manchester United, todos campeones de Europa se han impuesto al Barcelona cuando han actuado de locales en los últimos tres años.



Ahora, el Porto se perfila como un rival para romper esa racha ya que el equipo luso no pasa por su mejor momento ya que viene de perder en el clásico portugués el pasado viernes.



Un resultado favorable en el estadio do Dragao sería un paso inicial para empezar con el cambio de tendencia.