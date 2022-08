¿Empezó duelo Bayern vs Barcelona? Caído negocio por estelar de Xavi

FC Barcelona y Bayern Munich serán rivales en el temible grupo C de Champions League, que completan Inter de Milan y Viktoria Plzen.

Y al parecer el duelo ya ha empezado a jugarse fuera de la cancha, pues según la prensa alemana, un fichaje inminente del equipo español al alemán ha quedado cancelado.



Se trata de Frenkie de Jong, jugador que interesaba al Bayern en vista de que el Barça le buscaba salida para equilibrar sus finanzas. Según Sport, se habló de un préstamo por un año con opción de compra no obligatoria, muy parecido al caso Coutinho.



Sin embargo, el diario Bild ha anunciado que la plantilla del club bávaro está cerrada y no habrá más incorporaciones para esta temporada.



En todo caso el neerlandés tampoco quería irse del equipo catalán pues quisiera buscar la revancha, después de que pagaran 86 millones por él al Ajax. De esta manera, al chico no le quedó otra que acceder a negociar una rebaja salaria cercana al 50 por ciento para mantenerse en la plantilla de Xavi.



"Desde su entorno estaban molestos con el Barça al considerar que se había filtrado que su contrato podía ser ilegal. Creen que esta maniobra fue para presionarle y que aceptase negociar una salida, pero el holandés no está nada convencido de las propuestas de Chelsea y Manchester United, a pesar de que está muy agradecido, sobre todo a este último club, que le ha dejado en las últimas horas que le esperará hasta el último día de mercado por si reconsidera", explicó el diario Sport, que no descarta una sorpresa de último momento.