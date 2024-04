¡Vuelven fantasmas al Camp Nou! PSG elimina a Barcelona de Champions

¿Qué carajos pensaron los que cambiaron la Champions League? ¡Cómo privaron al mundo de lo que vimos en el Camp Nou! Otra gesta se escenificó en el duelo FC Barcelona vs PSG, otra cascada de emociones y angustias que acabó en batacazo. Otra noche mágica de Champions que no volveremos a ver así.

Llegaron los de Luis Enrique abajo en la llave de cuartos de final por 2-3, nadie apostaba por ellos y salieron vivos, más que vivos: remontaron la llave, se impusieron 1-4 y se quedaron con el cupo a la semifinal a fuerza de lucha, amor propio y magia parisina pura, de la mano de un Mbappé siempre desequilibrante, nacido para sentenciar.



Y fue día y noche siempre para los visitantes, que castigaron con goles a un rival que jugó con diez. Porque se fundió pronto el espíritu francés en el Camp Nou, que anunciaba una reacción que no llegó y porque en cambio FC Barcelona, en el primer acelerón, la mandó a guardar: intento de Yamal, roce de Raphinha y 1-0 a penas a los 12 minutos para dejar la cuenta global 4-2 a favor de los de Xavi.



Deambulaba Mbappé en una posición incómoda de centrodelantero y respondía uno que sí lo es, Lewandowski, metiendo un riflazo apenas desviadito que perdonaba el 2-0. Tardaría hasta los 27 el equipo francés en generar su mejor ocasión, un remate abajo y un cabezazo después, de quién si no, de Kylian Mbappé, más por amor propio que por ubicación.



Pero entonces, un detalle fuera del libreto del PSG: la expulsión de Araújo a los 29 minutos que hizo redoblar esfuerzos desde muy temprano y que le abrió la puerta al descuento. Así apareció PSG de izquierda a derecha, todos habilitados, y la que se le pasó a Mbappé le quedó a Dembelé para el 1-1 parcial a los 40 minutos. Llave 4-3 y nervios de punta en el Camp Nou.



Perdonó Hakimi en el arranque del complemento y vendría lo mejor de los franceses, prácticos, veloces, letales: a los 54 Vitinha se apuntó un golazo para el 1-2, a los 61 apareció Mbappé para cambiar por gol un penalti claro y ya estaba la llave a su favor y se iba Xavi expulsado, y se iban encima con Lewandowki y Raphinha los catalanes y Donnarumma le negaba el empate al polaco y el tiempo jugaba en contra y ya la confianza se iba del Camp Nou. En las tribunas revivió el fantasma de los ocho goles del Bayer en tiempos de Messi y el murmullo se hizo inevitable.



Y para los que se empeñaban en seguir creyendo, un puñal de Mbappé, el que no aparece sino cuando hay que resolver lo importante, lo histórico, con una llegada masiva que Ter Stegen intentó salvar sin éxito y un golazo a su palo para el 4-1 final.



A casa con el cupo a la semifinal que nadie se atrevió a pronosticar. A casa sí, mientras siga en París el joven maravilla, la ilusión renacida de la esquiva Orejona. ¡Bendita seas, Champions League!