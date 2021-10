Barcelona se juega la vida en Champions: así lo ve Koeman vs Dinamo

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reconoció que este miércoles (11:45 am, hora colombiana) frente a Dinamo de Kiev en el Camp Nou, su equipo se juega gran parte de su continuidad en la Liga de Campeones, tras perder los dos primeros encuentros ante el Bayern de Múnich y el Benfica.



"Nos jugamos nuestro futuro en la Champions. Si queremos pasar a la siguiente fase, no nos queda otra que sumar puntos. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer", afirmó el técnico neerlandés en la rueda de prensa previa al duelo contra el conjunto ucraniano. Por eso, ante la importancia del choque, Koeman pidió un paso al frente de los pesos pesados mañana: "Hay jugadores muy experimentados que tienen que dar ejemplo en estos partidos.



Además, los jóvenes han demostrado que aguantan la presión de jugar en el Barça. Ya han disputado enfrentamientos importantes, con nosotros y con sus selecciones. No es cuestión de que nos falte experiencia". Uno de ellos es Philippe Coutinho, que el pasado domingo ante el Valencia volvió a marcar después de su lesión. "Ha estado mucho tiempo lesionado y tiene que mejorar físicamente. Tiene calidad y hay competencia en el medio del campo. Es un jugador importante para los próximos partidos", apunto sobre el atacante brasileño.



Para medirse al Dinamo -"hoy en día son mejores que el año pasado", advirtió Koeman- el técnico del Barça podría hacer algunos cambios respecto al once que jugó el último encuentro de Liga o el que se medirá al Real Madrid el próximo domingo en el Camp Nou. Y es que, aunque insistió que el de mañana es "el partido más importante" y que pondrá "al mejor equipo", también recordó que "hay que pensar en la situación física de algunos jugadores".



En este sentido, señaló que "es imposible que Ansu Fati juegue tres partidos enteros en siete días". Precisamente sobre Ansut Fati desveló que su renovación "está cerca", lo que calificó de noticia importante, "porque estamos hablando de un jugador joven de mucha calidad y uno de los que tiene que marcar el futuro de este club".



Preguntado por si su Barcelona aún puede ser un equipo competitivo en la Liga de Campeones, Koeman se mostró cauto: "Competir, sí. Pero no se nos puede exigir ganar la Champions. Recuperar a los lesionados nos ayudará. Los que han reaparecido aún no están a su máximo nivel, pero van por buen camino".



Y es que, según el preparador neerlandés, "los equipos grandes han mejorado mucho y el Barça ha bajado su nivel en los últimos cuatro años" en esta competición. "Yo solo puedo opinar desde que llegué, pero es evidente que hay equipos que tienen mejor once, mejor banquillo y mejor situación económica", sentenció.