¡Haaland está loco! Curiosa descripción del portero del Copenhague

Manchester City no para de encarrilarse en la Premier League como fiel candidato por la punta que por ahora mantiene el Arsenal, y en la Champions League supera con facilidad un grupo complejo con Sevilla, Borussia Dortmund, y un pobre Copenhague. Contra los daneses en el Etihad Stadium lograron un estrepitoso 5-0 en el que Erling Haaland volvió a descrestar en poco más de media hora con doblete.

Ya son 19 goles en apenas 12 partidos, una cifra descomunal para cualquier jugador de fútbol. No necesitó adaptarse al juego de Pep Guardiola, aunque el español le sigue exigiendo que debe intervenir más en el juego. Sin embargo, recibe dos pelotas y no titubea en definir al fondo. Erling Haaland fue sustituido en el segundo tiempo, si no, la goleada y los números del noruego hubiesen aumentado individualmente.



Pep Guardiola, que en el pasado ya ha mantenido que es más importante ganar la Premier League que hacerse con la Champions por la intensidad y el jugar semana tras semana, priorizó su mejor arsenal para enfrentar al Southampton. De ahí la explicación del por qué sustituyó a Erling Haaland apenas empezó el complemento. Solo necesitó 33 minutos para ganarse a conocidos y a extraños, pues Jack Grealish comentó, “honestamente, Haaland es increíble. Nunca he sido testigo de algo así en mi vida. En el primer y segundo gol sólo me estaba riendo. Él siempre está ahí”.



A su vez, Jack Grealish agregó, “ojalá Haaland pueda continuar de esta forma y llevarnos a la gloria”. El inglés mantuvo una conversación sobre el final del juego con Kamil Grabara, arquero que sufrió los cinco goles. El guardameta dejó una declaración curiosa para describir al noruego, “el portero del Copenhague me dijo algo sobre Haaland. Dijo: ¡Él no es humano!”, mantuvo Jack para Daily Mail.



Su condición física, su poderío goleador hacen ver muy bien a Erling Haaland como una ‘máquina de hacer goles’. Por esas cifras, cualquiera podría pensar lo mismo que Kamil Grabara, arquero del Copenhague.