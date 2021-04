El fenómeno noruego: Todos quieren con Erling Haaland

El fenómeno noruego de 20 años, Erling Haaland, es pretendido por los grandes de Europa, 20 goles en 14 partidos en Champions desde sus comienzos en 2019, atraen al Real Madrid, barcelona, Liverpool Manchester United y Manchester City. Como si se tratara de un artista de pop, rock, o incluso reguetón, su representante arrancó la gira por Europa.

El clan Haaland, encabezado por su representante Mino Raiola y el padre del jugador, Alf Inge Haaland, viajaron desde Niza hasta España, estuvieron en Barcelona y Madrid, antes de volar a Inglaterra. Precisamente este viernes el gigante Manchester United se ha metido en la pelea por el delantero, el entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer, habló sobre el futuro de su compatriota y aseguró que el delantero "tomará sus propias decisiones". Solskjaer conoce bien a Haaland después de haber coincidido con él durante su estancia en el Molde noruego y ha insistido en repetidas ocasiones que mantienen una buena relación y que están en contacto.

Barcelona

El Barça mostró un gran interés por el goleador, pero la situación económica del club es delicada: el club tiene una deuda que supera los mil millones de euros a largo plazo. El escenario ideal para el club catalán sería que Haaland siga un año más en el Dortmund, con lo que su precio pasaría de 150 millones de euros (176,4 millones de dólares) a 75 millones (88 millones de dólares), según la prensa catalana.

Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que por su cabeza solo pasa el encuentro liguero de este sábado contra el Eibar y no piensa en la opción de fichar al delantero noruego Erling Haaland, tras las primeras reuniones del club con el padre del jugador y su representante. "Me canso de decir lo mismo, todo lo que pueda pasar fuera y de un jugador que no es mío, no voy a decir si está bien o mal. Lo que me interesa es pensar únicamente en el partido de mañana, de lo que va a pasar el próximo año no sé", aseguró.

Manchester United

El Dt del United agregó: "Ahora estoy concentrado en los próximos dos meses y en la gente que está aquí", apuntó. El United ya tiene experiencia en negociar con Raiola, quien está ligado al francés Paul Pogba, aunque la relación del club inglés con los Haaland es complicada, ya que su padre, Alf-Inge Haaland, fue lesionado de gravedad y con premeditación por parte de Roy Keane en un derbi de Mánchester en 2001.

Manchester City

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, puso en duda el fichaje de un delantero que reemplace a Sergio Agüero y aseguró que con los precios actuales del mercado no se lo pueden permitir. El conjunto de Mánchester ha sido relacionado con Erling Haaland, del Borussia Dortmund, su próximo rival en la Liga de Campeones: "No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", dijo Guardiola en rueda de prensa