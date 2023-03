Haaland tiene claro por qué la rompe: ’Para ganar la Champions’

Erling Haaland fue una verdadera barbaridad en la vuelta de Champions League contra Leipzig de Alemania, donde el delantero noruego fue la gran figura al anotar una cantidad de cinco goles en 60 minutos jugados, dejando claro que sus constantes anotaciones no son casualidad, sino puro talento para tener la capacidad de definir frente al arco.

Después de su impecable actuación, el noruego dejó claro que su intención no es ganar la Premier League, pues el verdadero objetivo del club es quedar campeón de la Champions League y lo trajeron para ser el artífice de hacer realidad ese título.



“Han ganado cuatro de las últimas cinco Premier League. No me trajeron para ganar la liga, porque ya saben cómo ganarla. Estoy aquí para ayudar al equipo a mejorar más y a ganar la Champions League por primera vez", reconoció Erling Haaland.



De esta manera, el noruego ha revelado sus verdaderas intenciones y de cómo sus goles podrán lograr que City gane la primera Champions League que ha sido esquiva desde hace varios años.



El próximo partido que disputará Manchester City será la FA Cup frente al Burnley el próximo sábado 18 de marzo, donde los citizens buscarán seguir teniendo a Haaland como figura para clasificar a las semifinales del torneo inglés.