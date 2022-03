¿El empujón que faltaba? Mbappé pudo decidir su futuro en el Bernabéu

A la hora del juicio final, a todos podrán apuntar los energúmenos dueño del PSG menos a su gran estrella, Kylian Mbappé.

Seguro que la primera cabeza que caerá es la del técnico Mauricio Pochettino. Con certeza se replantearán si Lionel Messi es un costo que vale la pena sostener, si Sergio Ramos en la tribuna realmente sirve de algo, si la pelea del arco entre Donnarumma y Navas en realidad es una competencia útil o un arma apuntando a la cabeza del proyecto, dudarán de todo y de todos menos de Mbappé.



Porque el 'joven maravilla' hizo los goles para adelantar a su equipo, uno en París y otro en Madrid, y de hecho marcó dos veces más, pero el fuera de lugar acabó frustrando su show. Y aún así lo suyo en la eliminación en octavos de final de la Champions, el torneo que es obsesión del PSG, fue impecable.



Por eso ahora tiene la tranquilidad de conciencia para tomar la decisión de su vida: jugar o no jugar en el Real Madrid a partir de mediados de este año, cuando vence su contrato en PSG. Y el detalle que le faltaba fácilmente lo pudo encontrar este mismo miércoles en el estadio Bernabéu.



Lo primero fue su gesto, que no pasó inadvertido, cuando salió al calentamiento antes del partido de vuelta de los octavos de final de Champions: no podía cerrar la boca viendo el renovado escenario.



Pero es un detalle menor: la realidad, según ha publicado varias veces la prensa francesa, es que no ve en PSG el proyecto que carga, con años y años de historia, el Real Madrid. Cuando el francés se asoma a la casa blanca ve un Real Madrid Castilla B con presente y con futuro; cuando revisa la plantilla observa que están los veteranos pasando la posta en vivo y en directo a los herederos, un Modric con un Valverde titulares; cuando mira la tabla de posiciones de LaLiga lo ve fuerte en el liderazgo a pesar de tener mucha competencia; cuando consulta la Champions League los ve en cuartos de final, después de remontar dos goles que él mismo les hizo.



Entre tanto PSG ¿qué le ofrece? Millones para traer a un Messi que le hace sombra, a un Neymar que entre ausencias varias lo deja solo en momentos definitivos, un entrenador que parece desbordado por el talento de sus dirigidos, ningún plan de renovación que no sea la inagotable chequera de los cataríes y una mala relación con Leonardo que lo obliga a hablar las cosas importantes con Nasser Al-Khelaifi, lo que sería ideal si la discusión fuera solamente por dinero. Y hace tiempo que no lo es.



Mbappé tiene muy poca expectativa para ganar el Balón de Oro que cree que merece y que, después de ser campeón mundial, depende solo de ganarse la Champions League. Hoy sabe que es Real Madrid el que sigue vivo en su torneo fetiche mientras él va, con la maleta repleta de frustración, de regreso a París. Antes de esta llave nefasta no tenía ganas de quedarse. Ahora tiene las razones que le faltaban para que la mudanza a Madrid, que ya tendría avanzado un primero acuerdo, sea una realidad.