Ajax no reserva a Van de Beek: ¿mensaje para el Real Madrid?

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, aseguró la presencia del centrocampista Donny van de Beek en el partido de ida y de vuelta de la ronda previa de la Liga de Campeones que su equipo disputa ante el PAOK griego.

"Ha venido aquí y va a jugar" afirmó el técnico, que respondió con un rotundo "sí" cuando le preguntaron en la rueda de prensa de este lunes, previa al encuentro contra el PAOK, si Van de Beek estará en el once inicial de vuelta, el próximo 13 de agosto en Ámsterdam.



"No ha habido ninguna discusión sobre si debía ser convocado", añadió Ten Hag sobre la estrella holandesa, que jugará ajeno a las negociaciones entre el Real Madrid y el Ajax para su fichaje por el club blanco. El centrocampista, que reconoció recientemente el interés del Real Madrid, ya jugó en el debut liguero del Ajax el pasado sábado, marcando y asistiendo en el empate de su equipo en la visita al Vitesse.



Los dos encuentros entre el PAOK griego y el Ajax forman parte de la tercera eliminatoria de acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones. La participación de Van de Beek con el Ajax en las rondas previas de acceso a la fase de grupos, que será sorteada el 29 de agosto, no afectaría a su participación con el Real Madrid en la Liga de Campeones en el caso de que se cerrase su contratación.