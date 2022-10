Borré y un frente a frente con Luis Suárez: Frankfurt reta al Marsella

Se avecina una nueva fecha de la Uefa Champions League en un grupo que está caracterizado por la lucha entre los jugadores colombianos, y en este caso, Rafael Santos Borré recibe en el Deutsche Park a Luis Javier Suárez. Un frente a frente entre compatriotas, en el que nadie puede empatar. Los teutones no cuentan con un buen presente en la Liga de Campeones, y necesitan sumar de a tres para superar a los franceses y poder sellar su clasificación en el último partido. Por su parte, los marselleses son segundos, y ganar sería encaminar su entrada a octavos.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Rafael Santos Borré, quien fue el héroe del Eintracht de Frankfurt en la Uefa Europa League no vive el mejor presente con Oliver Glasner quien se ha decantado por Randal Kolo Muani. En los últimos partidos, contra el Bayer Leverkusen y contra el Stuttgarter Kickers, este juego válido por la Copa Alemana, regaló dos asistencias, una a Lucas Alario y otra a Muani.



En el caso del Olympique de Marsella y Luis Javier Suárez, el panorama es muy similar. El samario debutó con dos goles en la Ligue 1, pero poco a poco empezó a perder protagonismo contra un Alexis Sánchez que le arrebató el puesto. Por ejemplo, en el último cotejo en la liga francesa cuando Marsella enfrentó al Lens y cayó por la mínima diferencia en el Orange Velódrome, Suárez fue suplente y no sumó ningún minuto.



El panorama de Luis Javier Suárez es más serio que el de Rafael Santos Borré que por lo menos entra partido a partido. Oliver Glasner no se olvida del héroe que fue el barranquillero. Con el samario, la última vez que sumó minutos fue el 8 de octubre ingresando en el complemento en la caída contra el Ajaccio.



Seguramente, los dos serán suplentes, pero es un encuentro crucial para ambas escuadras. Los locales, el Eintracht Frankfurt no quieren despedirse tan temprano de la Champions League, y sumar sería ponerse en la segunda casilla, siempre y cuando Tottenham le gane en el otro partido al Sporting de Lisboa. Los alemanes están en la última posición con cuatro unidades, pero con una diferencia de gol negativa de -3. Marsella es segundo con seis puntos, y sumar de a tres los pondría en zona de clasificación asegurada, siempre y cuando los lusos no ganen ninguna unidad contra los londinenses.



Con realidades distintas, pero con panoramas similares por parte de los dos jugadores colombianos por sus directores técnicos que tal vez han perdido la confianza en ellos, se enfrentarán por un partido directo en la clasificación del Grupo D. Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez aguardan por la chance de Oliver Glasner e Igor Tudor para ser inicialistas y cambiar suplencias por titularidades en Bundesliga y Ligue 1 respectivamente, además en la Liga de Campeones. Los alemanes no podrán tener a Lucas Melo que fue expulsado contra el Tottenham.



Alineaciones probables:

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp; Makoto Hasebe, Evan N’Dicka, Kristijan Jakic; Daichi Kamada, Djibril Sow, Christopher Lenz, Éric Dina-Ebimbe, Mario Götze, Jesper Lindstrom y Randal Kolo Muani. DT: Oliver Glasner.



Olympique de Marsella: Pau López; Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares, Matteo Guendouzi, Amine Harit y Alexis Sánchez. DT: Igor Tudor.



Fecha: miércoles 26 de octubre

Hora: 2:00 P.M. (Hora colombiana)

Estadio: Deutsche Bank Park (Frankfurt, Alemania)

Árbitro: Gil Manzano

TV: ESPN 4 y Star +