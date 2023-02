Borré busca protagonismo en Champions League: Frankfurt reta al Napoli

Se acabó la espera para Frankfurt y Rafael Santos Borré en Champions League. Este martes, a las 3:00 pm, tendrán su primer round en octavos de final ante el Napoli de Italia. Los de Oliver Glasner, sexto en la liga alemana, buscarán sacar ventaja de cara a la vuelta que será el 15 de marzo.



El delantero colombiano ya no tiene el mismo protagonismo con Glasner y terminó desplazado al banco de suplentes. En lo corrido del 2023, Borré solo fue titular una vez y fue por Copa de Alemania el pasado 7 de febrero.



La apuesta ofensiva del entrenador de Frankfurt es clara y no contempla la presencia del colombiano. En la Bundesliga no ha cambiado su tridente con Mario Gotze, Jesper Lindstrom y Randal Kolo Muani, y esta vez en Champions no sería la excepción. Borré tendrá que esperar su momento.



El rival del equipo alemán es nada más y nada menos que el Napoli, que se clasificó como primero de su grupo y que no podría llegar en un mejor momento. Es líder sólido de la Serie A, con 62 puntos, y ya tomó una significativa distancia sobre sus perseguidores. Le sacó 15 puntos al Inter.



El equipo de Luciano Spalletti llega con siete victorias al hilo y no pierde desde el 4 de enero, cuando cayó por la mínima ante el Inter. Entretanto, Frankfurt viene de superar a Werder Bremen, pero antes había perdido 3-0 contra Colonia, único traspiés que ha sufrido en 2023.



Frankfurt vs Napoli

Octavos de final ida



Día: Martes, 20 de febrero

Hora: 3:00 pm

Estadio: Deutsche Bank Park

Árbitro: Artur Soares



Alineaciones probables



Frankfurt: Trap; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauf, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo-Muani.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen.