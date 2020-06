Los años maravillosos: 5 años de la última Champions del FC Barcelona

Parece que fue hace siglos pero no es tanto: hoy hace cinco años, de la mano de la MSN, ganaba FC Barcelona su última Champions League.

Era el quinto equipo en la historia en alcanzar esa cifra tras Real Madrid, Milán, Liverpool y Bayern Múnich y, desde el poco carismático Luis Enrique hasta el último chico de la Masía, vivían su fiesta.



La última corona europea se había levantado en 2011, en los días de gloria de Pep Guardiola, y aquel triunfo 3-1 sobre Manchester United era la herencia de una plantilla que parecía que ya no sería tan feliz como entonces. Pero lo fue.



Es cierto que hubo muchos sinsabores en el medio, con dolorosas caídas en 2011/2012 contra Chelsea, en 2012/2013 frente a Bayern Múnich y en 2013/2014 contra el Atlético de Madrid.



Vilanova (QEPD) y Martino no habían tenido tiempo o sintonía para lograr mejores resultados y con Luis Enrique parecía que se escribía otra historia. Pero no sería él, en rigor, el gran causante, sino la magia, potencia y compenetración de la famosa MSN, Messi, Suárez y Neymar, la que traería destellos de la magia del pasado.



El 6 de junio de 2015 el conjunto blaugrana, entrenado por Luis Enrique, volvía a disputar una final de la Champions League, lo hacía en el Estadio Olímpico de Berlín ante la Juventus. Los blaugranas acababan de ganar LaLiga, el 17 de mayo a falta de una jornada para el final, y la Copa del Rey, el 30 de mayo ante el Athletic (3-1). Lograban así el segundo triplete de su historia tras el conseguido en 2009.

Barcelona - Juventus 2015

Messi, Neymar y Barcelona le impidieron a Buffon ganar su primera Champions en 2015.



según los datos de OPTA, Barcelona superó la fase de grupos como primer clasificado del grupo F con 15 puntos, dos más que el segundo, el París Saint-Germain, con cinco victorias y solo una derrota, precisamente en París ante el conjunto francés (3-2).



En octavos solventó con dos triunfos su cruce ante el Manchester City de Pellegrini e hizo lo propio en cuartos donde volvió a enfrentarse al PSG (2V). Su única victoria en eliminatorias llegó en Munich ante el Bayern, 3-2, tras haber ganado 3-0 en la ida en el Camp Nou.



El rival en la final era la Juventus que había eliminado en semifinales al vigente campeón, el Real Madrid, y que tras perderla se convirtió en el equipo en caer en más finales de la historia de la Copa de Europa/Champions League con seis, cifra que ampliaría en 2017 en Cardiff

ante el Real Madrid.



El Barcelona se adelantó pronto en el marcador, con un gol de Rakitic a los cuatro minutos aunque Morata empató para la Juve en el 55. En el minuto 68 Luis Suárez hacía el 2-1 y con el tiempo cumplido llegaba la sentencia con el tanto de Neymar.



El Barcelona fue el equipo con más triunfos en esa edición (11) y el segundo más goleador (31) tras el Bayern Munich (33).