¡Ahora sí se ve la plata! Efecto Tuchel en Chelsea y su ambicioso plan

Thomas Tuchel salió furioso y frustrado de PSG, donde a pesar de haber sido finalista de la última Champions League no se valoró su esfuerzo. Eso dijo él. Pero ahora, en Chelsea, está escribiendo su propia revancha.

Tuchel se deshizo de Porto en cuartos de final del torneo europeo este martes con una victoria 0-2 en la ida y una derrota 0-1 en la vuelta, aunque la realidad es que nunca vio comprometida la clasificación a la semifinal. No fue el rival exigente que algunos temían, tras verlo sacar de carrera a Juventus, de Cristiano Ronaldo.



Mientras llovían elogios al emocionante duelo entre PSG y Bayern Múnich, Chelsea hacía su propia fiesta, sin lujos pero con la efectividad de sello alemán de un Tuchel que no salta ni baila pero está ahí para pelear los trofeos.



Le critican un fútbol "pandémico", sin deslumbrantes regateadores pero sí jugadores eficientes para ejecutar el plan: "es el fútbol ideal del Chelsea, se adapta a la banda sonora silenciosa de estos tiempos. Quizás cuando las multitudes regresen a Stamford Bridge, se impacienten y exijan un poco más que esto. Pelean en el campo de entrenamiento, se deshacen en los partidos y no muestran signos de poseer una mandíbula de vidrio", decía Sun Sport recientemente.



El gol de chilena de Taremi para el Porto fue una pequeña mancha en una hoja blanca pues impidió completar el partido número 14 sin recibir goles en los 18 partidos que ha dirigido el alemán.



En la clasificación a la semifinal de Champions, Tuchel confió en dos 'perros de presa' a quienes conoce bien y le dan resultado, mientras sentaba a Werner y Giroud en el banquillo y solo apostaba por Havertz. Se trata de una declaración de principios, un 'cero brillo, mucha efectividad': "Chelsea le puso un bozal al Porto gracias a sus viejos perros en la parte de atrás: Antonio Rudiger, el patrón César Azpilicueta y Thiago Silva, finalista de Tuchel con el Paris St Germain la temporada pasada", explicaba Sun Sports.



Ahora viene la semifinal de la FA Cup, este sábado, contra Manchester City y sigue una cerrada lucha para clasificarse en Premier a los cuatro primeros puestos de Champions.



Son varios frentes abiertos pero de eso se trataba la inversión de 220 millones de euros en refuerzos, que no pudo exprimir Lampard pero que con Tuchel, sin destellos ni sobreactuaciones, va camino a capitalizar.