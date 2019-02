Preocupación en PSG: Cavani no jugaría contra Manchester por lesión

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, dijo este domingo que es "súper difícil" que Edinson Cavani pueda jugar el martes en el partido de ida de la Liga de Campeones contra el Manchester United, tras la lesión que sufrió este sábado en el muslo derecho.

"No hay buenas noticias para Edi esta mañana. Hoy le quedan exámenes por hacer en nuestro centro de entrenamiento, el club se pronunciará un poco más tarde, pero en mi opinión las noticias no van a ser muy buenas", dijo Tuchel en una entrevista en la cadena francesa "TF1".



El técnico alemán cree que todavía hay una "muy pequeña esperanza" porque "siempre hay esperanza" aunque insistió en que los primeros exámenes "no son buenos" El delantero uruguayo se lesionó en la parte posterior del muslo derecho en el transcurso del encuentro que el PSG disputó ante el Girondins Burdeos durante la tarde del sábado.



Cavani se dañó al transformar el penalti que dio la victoria a su equipo en la Ligue 1. Ejecutó el lanzamiento y, en lugar de celebrar el gol, lamentó la dolencia. Se echó la mano al muslo, pidió el cambio y fue sustituido por Kylian Mbappe. En cambio, Marco Verratti, quien también resultó lesionado en el tobillo izquierdo en el mismo encuentro, sí jugará este martes.



Tras la lesión de Neymar, de baja hasta principios de abril, y ahora de Cavani, Tuchel compartió su "preocupación" por la falta de "jugadores clave" de cara a los partidos decisivos de la Liga de Campeones. "Es absolutamente necesario competir con jugadores clave, con mucha experiencia", dijo