Edin Džeko vs Pep Guardiola: la otra revancha en la final de Champions

Manchester City e Inter de Milán disputarán este sábado la final de la UEFA Champions League en Estambul. El duelo estará lleno de emociones e historias interesantes, entre ellas, la de Edin Džeko, quién tuvo un exitoso paso por el equipo inglés pero que nunca terminó de brillar por la llegada de Guardiola al banco técnico.



"Nos vemos en Estambul”, fue el mensaje que dejó el atacante luego de llegar al partido definitivo, mostrando su deseo de enfrentar al City y a su exentrenador. Džeko salió del cuadro citizen en 2016 rumbo a la Roma pues fue el primer descartado por el estratega español.



Será un partido particularmente especial para el atacante de 37 años. En el Manchester City fue uno de los referentes en ataque para conseguir los títulos de FA Cup en 2011, la Copa de la liga en 2014 y la Community Shield de 2012de. Además, obtuvo dos Premier League (2012 y 2014),



La sociedad que conformó con Sergio Agüero es muy recordada y sus números no fueron malos: marcó 72 goles en 189 partidos. Sin embargo, la llegada de Josep Guardiola modificó el sistema y poco a poco perdió protagonismo.



Agüero se convirtió en el único delantero del equipo y aportó movilidad jugando como falso nueve. Džeko fue relegado al banco de suplentes pues su perfil de delantero de talla y únicamente definidor, no estaban en los planes del estratega.



El bosnio tomó la decisión de salir cedido a la Roma para la campaña 2015-2016 pero cuando finalizó el préstamo y quiso volver, se topó con una nueva realidad. Leroy Sané, Gabriel Jesús y Nolito, llegaron para reforzar el frente de ataque y el bosnio debió buscar, otra vez, nuevos aires. La loba oficializó su fichaje por 11 millones.



Ahora bien, en 2021, fue transferido al Inter y ya completó 100 partidos con el conjunto neroazzurro. Ha marcado 31 y repartido 15 asistencias. En esta edición de la Champions ya cuenta con 4 tantos, el último de ellos, ante el AC Milan en la semifinal. ¿Volverá a inflar la red y cumplirá con la 'ley del ex'?.