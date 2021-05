¿Se disculpa? El mensaje de Hazard tras la eliminación del Real Madrid

Real Madrid fue eliminado de la Champions League tras perder en la semifinal con el Chelsea con un global de 3-1.

Sin embargo, hubo un hecho que enfadó a toda la afición madridista, luego de que su gran fichaje, Eden Hazarad, fuera capturado por las cámaras de televisión riéndose con sus antiguos compañeros de equipo tan ponto finalizó el partido en el el Stamford Bridge.



Tras la polémica, el extremo nacido en Bélgica, que le costó al equipo merengue 115 millones de euros, publicó un mensaje en su perfil de Instagram, en el que pidió disculpas por lo sucedido, asegurando que no era 'ofender la afición' al reunirse con los jugadores del Chelsea, equipo en el que estuvo durante siete temporadas.



"Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!", escribió.