Una ácida crítica desde Italia: 'Con David Ospina, Napoli es peor'

La noticia de la consolidación de David Ospina en el arco del Napoli no es precisamente buena para todo el mundo.

Así lo dejó claro Bruno Giordano, quien fuera goleador de la Serie A y compañero de Diego Maradona en los años dorados del Napoli, y ahora habla de su exequipo con autoridad.



En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, el exjugador fue directo al punto: "No me convence Ospina. Nápoles es peor con él. Gattuso apuesta por él por su experiencia (31 años) pero ante la Lazio, en enero, hizo un error grave".



Su opinión no es la única voz en contra de la decisión de Gattuso, pues muchos preferirían apostar por el local Meret, quien además es joven (22 años) y es una promesa para el arco de Italia.



Sin embargo, Giordano reconoció una virtud en el colombiano: "Con el balón en los pies, tiene aptitudes para sacarlo jugando, algo que siempre le ha gustado al Nápoles, incluso con Gattuso”.



El comentarista habló en el preámbulo del duelo de Champions League de este martes, nada menos que contra el FC Barcelona de Messi. "Hace dos meses el Barcelona habría tenido más opciones, pero la llegada de Gattuso ha revitalizado al grupo después de unos problemas internos. La fuerza del grupo es mayor ahora".