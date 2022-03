Donnarumma la pasa mal y ante las críticas Italia pide su regreso

Han sido días difíciles para Gianluigi Donnarumma tras el terrible error en UEFA Champions League, que inició la remontada del Real Madrid y la posterior eliminación del PSG. El exportero del Milan y la selección italiana ha recibido el respaldo desde su país en medio de la lluvia de críticas, especialmente en Francia, por lo sucedido en el Bernabéu. El seleccionador Mancini y Buffon le enviaron sus palabras de aliento, mientras que la prensa le pide volver a la Serie A al final de temporada.

"Donnarumma es uno de los tres mejores porteros del mundo junto con Courtois y Neuer. Los errores son parte del viaje de una carrera. Estoy seguro de que no va a haber repercusiones negativas, no hay problema", manifestó a Corriere dello Sport el experimentado Gianluigi Buffon, uno de los que animó al portero de 23 años a fichar con el PSG la temporada pasada.



Sobre la acción puntual con Benzema, Buffon dijo que 'Gigio' debió quedarse en el suelo pues sí hubo cierto contacto con el atacante del Real Madrid. Esa fue una de las polémicas que se desató con el primer gol. "En Europa nunca pitan una falta así, en Italia quizás con el VAR sí. Como portero yo también me habría enfadado, Benzema le ha estorbado, pero una falta ahí también habría enfadado a los del Madrid. Si Gigio hubiera pensado más claramente o tuviera esas picardías, quedándose en el suelo tras el impacto habría sacado algo. Cuántos listillos vimos así... Él fue honesto. Levantándose enseguida, le dio una señal clara al árbitro: contacto irrelevante".



Mientras Buffon anima a Donnarumma a que pase página y aprenda de este error, el técnico de la selección de Italia Roberto Mancini habría contactado con el jugador para darle su respaldo. Estaría devastado por la eliminación y por las ácidas críticas que ha recibido. Según TuttoSport, el seleccionador lo llamó a calmarlo.



A propósito del duro golpe que recibió esta semana con la eliminación en Champions, el portero italiano publicó este viernes un mensaje aceptando sus errores y prometió seguir dando todo por la camiseta del París.