¿Dónde ver y cómo seguir EN VIVO el crucial duelo Bayern vs Barcelona?

Bayern vs FC Barcelona es el partido esperado, el de las palomitas en la jornada de la Champions League.

El morbo de saber que solo una victoria, en territorio alemán, hará que los catalanes puedan clasificarse a la siguiente fase ya le da al duelo un saber especial. Pero sumarle el fatal recuerdo del 8-2 sin duda que le pone picante.



Ahora las cosas están en otro escenario: FC Barcelona viene en un proceso que apenas comienza de la mano de Xavi y, a pesar de todas sus limitaciones económicas, tiene regresos importantes, como el de Dembelé, y una motivación extra ahora que un histórico se para en la raya y deja en el olvido al tan criticado Ronald Koeman.



Este miércoles será el Bayern Múnich, amo y señor del grupo E, con 15 puntos de 15 posibles y a 8 puntos más que su rival de turno, el juez de la causa española. Dato no menor: nunca en la historia, el Barcelona logró ganarle en territorio alemán, donde registra cinco visitas, tres derrotas y dos empates.



¡Prográmese para no perderse ningún detalle!



Bayern Múnich vs FC Barcelona

Estadio: Allianz Arena

Hora colombiana: 3:00 p.m.

TV: ESPN

Online: minuto a minuto