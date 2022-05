Liverpool espera a su rival: dónde ver Real Madrid vs Manchester City

Liverpool ya está instalado en la gran final de la Champions League, luego de vencer en los dos partidos al Villarrreal. L a ida guardó un poco de suspenso, por lo que todo se definió en el segundo tiempo, con la entrada Luis Díaz y su gol, dándole otro rumbo al compromiso.



Ahora, toda la atención se centrará en la otra llave. Dónde el Real Madrid estará recibiendo al Manchester City. Cabe recordar que la ida terminó 4 a, a favor de los ingleses, en una gran muestra de fútbol, por parte de ambas escuadras.



Hora y dónde ver Real Madrid vs Manchester City



Real Madrid vs Manchester City

Semifinal vuelta Champions League



Hora: 2:00 p.m. hora colombiana

T.V: ESPN y Star +

EN VIVO: Real Madrid vs Manchester City