Partido caliente: Simeone encaró a director deportivo del Dortmund

Atlético de Madrid se llevó la ida de los cuartos de final ante Borussia Dortmund, pero en los últimos 30 minutos del partido, el cuadro colchonero sufrió mucho para sostener la victoria.



El equipo español tuvo que retroceder y eso hizo que el Dortmund manejara el partido en esta fracción del juego. En una de las jugadas de este pasaje del partido, Emre Can peleó la pelota con Rodrigo de Paul y allí el capitán del cuadro germano cayó al suelo muy dolorido.

El Dortmund perdió la pelota y Atlético montó un contragolpe mientras Can seguía tumbado en el campo. El banquillo de la visita se quejó mucho por el hecho de que Atlético por no tirar la esférica afuera.



Esto hizo que Diego Simeone saltara de su puesto en el banquillo local y fue de una a encarar a Sebastian Kehl, director deportivo del Dortmund. El argentino se encaró con él y le apartaba y le dijo que se fuera al banquillo porque no había razón para protestarle al árbitro.



Kehl se mostró sorprendido y aguantó su encare con Simeone hasta que llegó Nélson Vivas, asistente de Simeone y un delegado del Atlético para separarles.