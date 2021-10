Simeone estalló en elogios para Liverpool: así ve duelo de Champions

"Nothing", en inglés ("nada" en castellano), fue la respuesta de Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, sobre las críticas a su estilo de juego de Jürgen Klopp, el técnico del Liverpool, un rival al que da "placer" verlo jugar y con el que competirá por el liderato del grupo B de la Liga de Campeones en un duelo enorme en el Wanda Metropolitano.



"Que sea un día fantástico, con un estadio extraordinario que esté lleno de camisetas rojiblancas y que recuerden que aquel partido anterior que ganamos en casa al Liverpool (por 1-0 en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2019-20) lo empezamos a ganar antes de entrar en el estadio. Creo que la gente lo tiene que recordar, porque fue un momento importantísimo para lo que los futbolistas terminaron haciendo dentro del campo", expresó.



La proclama a la afición surgió en la primera respuesta del técnico, preguntado sobre los 17 días que acumula sin competir el conjunto rojiblanco, desde la victoria por 2-0 sobre el Barcelona del pasado 2 de octubre al encuentro de este martes, día 19, contra el Liverpool, del que remarcó todas sus numerosas cualidades.



"Ante todo, en estos momentos, tanto el Chelsea como el City y el Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres, en un ritmo diferente, con las características diferentes de los tres, te da placer", enfatizó el técnico, que incidió en muchas de las virtudes de su adversario.



"Te gusta ver jugar al Liverpool porque presiona alto, juega con las líneas muy cortas, tiene movilidad, es contundente, tiene duelos uno contra uno sin miedo a jugar con mucho espacio por detrás, tiene un contragolpe formidable, tiene jugadores muy rápidos en los espacios...", enumeró durante la rueda de prensa.



"Y creo que la presencia y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizá con otros futbolistas no pudo tener en esa línea defensiva que siempre es tan importante, aún también para el Liverpool", culminó el técnico, que no se imagina "otra cosa que un equipo plagado de buenos futbolistas, con una idea clara y con un ataque intenso" en el enfrentamiento de este martes.



En ese ritmo de juego surge una de las claves del choque. "Está claro que hay que igualar la intensidad desde el juego y después generar las cosas que buscaremos generar dentro del partido que nos encontremos", dijo Simeone, que destacó a Mohamed Salah como "un extraordinario futbolista que hace año tras año grandísimas cosas".



El Atlético dispone de Luis Suárez, reincorporado este domingo a los entrenamientos con el grupo tras los tres partidos con la Selección de Uruguay. "Para nosotros es un jugador determinante, fundamental, importantísimo dentro de nuestro sistema de juego", expuso el técnico, que no desveló nada de si jugará o no de inicio.



También fue interrogado por el calendario actual, con tanta carga de partidos para los futbolistas. "Lo que tengo claro es lo que nosotros sí podemos ocuparnos, solucionar o ayudar a que sea mejor es lo que va a pasar de mañana en adelante en los partidos que tengamos que jugar", comenzó su respuesta el técnico argentino.



"Después, no tenemos ningún peso en nada (en las determinaciones acerca del calendario) para poder tomar decisiones, opinar... No sirve para nada. La gente que está dentro de la UEFA, la Conmebol o donde ellos son los que terminan manejando todo decidirán como quieren. Lo han hecho siempre. Antes se jugaban las Eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas... Siempre pasa algo. Lo único que tenemos que hacer los entrenadores es tratar de resolver lo que nos toca, que es, cuando te toca jugar, estar bien", advirtió.