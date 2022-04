Simeone calificó su estilo de juego como ‘defensivo y sin vergüenza’

Diego Simeone sorprendió a todo el mundo en rueda de prensa, tras afirmar que le gustó la labor de su equipo a pesar de no haber rematado una vez al arco rival y ‘lograr’ un terrible anti récord.



El técnico del Atlético de Madrid explicó que si la gente valora un sistema ofensivo coral, también hay que darle valor al sistema "defensivo y sin vergüenza" como el que propusieron en la primera mitad contra el Manchester City.

"El resultado es malo porque perdimos 1-0 y buscábamos ganar. Nos enfrentamos a un rival extraordinario. Juegan de una manera extraordinaria y proponen un juego muy coral. Nosotros jugamos con el pensamiento de pasar la eliminatoria. Usar nuestras herramientas contra las que tiene el rival", dijo el Cholo en rueda de prensa.



"Si se valora un sistema ofensivo coral, también hay que valorar un sistema defensivo fuerte y sin vergüenza, si se valora un sistema defensivo coral", añadió.



Sobre la vuelta, Simeone aseguró que saldrán a competir y que al Manchester City le da igual jugar en casa o fuera: "A mí me enseñaron a competir y nosotros lo vamos a intentar hasta el final. Pero las palabras no sirven, sirven los hechos y lo marcará el campo la semana que viene".



El técnico argentino también habló sobre lo que espera la semana que viene en el Wanda Metropolitano. "Espero humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino por el que podemos hacerle daño". "Los jugadores no estaban contentos, porque se ha perdido, pero saben que compitieron muy bien".