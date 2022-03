¿Malos perdedores? Denuncian agresión de jefes del PSG en Madrid

Como si fuera poco el bochorno de la remontada que Real Madrid logró contra PSG (3-2 el global), en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, ahora otra pena se suma a la lista de los franceses.

Según informan varios medios españoles, al final del partido el presidente del PSG, Nasser Al- Khelaifi, montó en cólera y armó un escándalo en el Santiago Bernabéu.



La periodista Mónica Marchante dijo en Movistar que Al- Khelaifi salió rápidamente del palco para bajar al vestuario de los árbitros a recriminarles de mala manera por las decisiones en el partido, especialmente la posible falta contra Donnarumma que acabó en gol de Benzema.



Otros medios como 'El Chiringuito' también hablaron de la situación y dijeron que Leonardo, director deportivo, se habría sumado al airado reclamo y que un empleado del Real Madrid que los grabó con su teléfono móvil fue amenazado en medio de insultos.

En su camino, según relató Marchante, el presidente del PSG se confundió y acabó en la sala de Mejía Dávila, delegado de campo del Real Madrid.



Según se dijo, Al- Khelaifi se veía muy alterado e inclusive lanzó golpes a quienes intentaron detenerlo.



Por ahora no hay un pronunciamiento oficial y, de no aparecer en el reporte arbitral, no sería susceptible de sanción.