'Llevamos una temporada de mierda': Carvajal, tras la eliminación

Dani Carvajal salió entre lágrimas luego de la humillante derrota por 1-4 contra Ajax, con la que quedó eliminado en octavos de final el Real Madrid, en Champions League. El conjunto blanco sumó una terrible semana tras perder con Barcelona y estar por fuera también de Copa del Rey.

"Creo que nunca he tenido esta sensación de malestar. No sé ni explicarlo", comentó el lateral derecho a los micrófonos de 'Movistar' luego del partido.



También, el español mencionó la terrible semana que pasaron, en la que Barcelona y Ajax los eliminaron.



"En una semana se nos ha ido todo a casa. Esta noche no hay que buscar excusas. Nunca es fácil venir de dos derrotas frente al Barcelona. Hoy veníamos con la mente clara de querer ganar. Dos errores nos ponen 0-2 en contra. El inicio de la segunda parte es bueno pero el 0-3 nos mata", comentó.



Finalmente, dijo que no iba a terminar su ciclo en el Real todavía.



"No veo fin de ciclo. Tenemos una plantilla joven y el margen de mejora es enorme. Tenemos que dar la cara y no escondernos. Llevamos una temporada de mierda", finalizó.