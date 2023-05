Guardiola no se guardó nada tras eliminar a Real Madrid: 'Yo soy culé'

El técnico español Pep Guardiola disputará su cuarta final de UEFA Champions League, después de haber ganado dos con Barcelona. La primera en la temporada 2008/09 frente al Manchester United y en 2010/11 repitiendo la historia. En 2020/21 salió subcampeón con Manchester City ante Chelsea y este año espera ganarla de nuevo ante Inter de Milán.



Después de conseguir la clasificación en el Etihad Stadium, después de ganar 4-0 con doblete de Bernardo Silva, autogol de Éder Militao y anotación Julián Álvarez, habló con los medios en rueda de prensa y analizó la semifinal frente al equipo de Carlo Ancelotti. No ocultó su felicidad y recordó que es culé.

"Una de las más grandes, considerando el rival y en una semifinales de la Champions. Ha sido realmente maravilloso", y sobre clasificarse a la final en casa dijo que "es mucho mejor. Podía sentir que el equipo estaba preparado, era algo que se podía oler".



El entrenador que suma 11 títulos con City desde su llegada en 2018, ninguno a nivel de Europa, se refirió a su reto en Estambul ante Inter. "En una final de la Champions, con un equipo italiano... veremos. La temporada ya es muy buena, muy buena. Estamos más cerca y lo vamos a intentar (...) El placer que tenemos de estar ahí es incalculable. Lo vamos a disfrutar. Trataremos de ganar, pero la ilusión y lo que hemos hecho hoy no nos lo quita nadie".



Que si pudo cerrar algo frente al Real Madrid, Guardiola fue claro y contundente: "Yo no cierro nada. Yo lo sé que el Real Madrid es un fantástico equipo y no voy a ser yo el que juzgue al Real Madrid. Hemos sido muy superiores en la primera parte y en la segunda parte no estábamos cómodos, no sé qué ha pasado. Pero ganar nos da una grandísima satisfacción".



Finalmente, el técnico habló de su pasado en Barcelona, donde luchó hasta que consiguió los dos títulos de Champions League: "No tengo expectativas tan grandes como para ganar la Champions todos los años (...) Yo soy culé, lo sabéis todos, el Barcelona perdió tres o cuatro veces la final antes de ganarla. Lo importante es estar ahí cada año, eso es de equipo grande. Es lo que define a un equipo grande".