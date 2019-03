'Cristiano podría perderse el partido de ida en Champions': Allegri

Cristiano Ronaldo deberá hacerse más exámenes para evaluar cómo se recupera de su lesión, dijo el viernes el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, quien destacó que el atacante podría perderse la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ronaldo sufrió una lesión muscular en la pierna derecha días atrás en un partido de la selección de Portugal. "Él está bien, pero se necesita precaución. Estamos en una fase delicada: él regresará cuando esté bien y no haya peligro de que tenga una recaída. Haremos un chequeo el lunes para evaluarlo", sostuvo Allegri este viernes en rueda de prensa.



"Los riesgos para el primer juego son muchos y él también lo sabe. Si no se siente bien, quedará fuera porque no puedo arriesgarlo para el resto de la temporada". Ajax recibirá el 10 de abril a Juventus en la ida de cuartos de final. La revancha se jugará seis días más tarde.



Por el momento, Juventus toma precauciones con su máxima figura e intentará cuidar lo mejor posible esta lesión. Por su parte, Cristiano Ronaldo declaró que estará bien y que pronto estará en las canchas.



Se viene el cierre de la temporada en Europa, Juventus tiene casi asegurado otro título en la Serie A, en la que no tiene ningún competidor cercano. Por tal motivo el enfoque se pone en Champions League, torneo que se les ha resistido desde hace tiempo.