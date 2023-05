Kyle Walker ansía otro duelo con Vinicius: 'Será una gran batalla'

Vinicius Júnior es un jugadorazo y Kyle Walker lo sabe. Mañana, en el duelo entre Manchester City y Real Madrid que se disputará en el Etihad Stadium, volvermos a ver un duelo entre estos dos rápidos futbolistas.



La rivalidad entre ambos en los compromisos que se han jugado, han enfocado las cámaras hacia la banda izquierda del campo en los que será un capítulo más. El defensor, consciente del crack que tendrá que marcar, habló en rueda de prensa antes del partido definitivo de la serie y dejó varios elogios para el brasileño. Además, habló de las provocaciones y otros momentos que se vivieron en el Santiago Bernabéu.

"Es un muy buen futbolista, hace lo que tiene que hacer para llevar a su equipo a la victoria. No me meto con eso, si intentan provocarme no me molesta. He estado en situaciones más difíciles que alguien intentando sacarme de mis casillas. He visto cómo se dejaba caer ante un rival, pero es parte del juego y una manera de tener ventaja sobre tu rival. Pero lo más peligroso es su fútbol, es un gran jugador", dijo Walker acerca del jugador del Real Madrid.



Por otro lado, su conferencia de prensa dejó un momento divertido. El defensor inglés fue consultado acerca del saludo con Vinicius al final del partido de ida y comentó que pidió que no lo dejara en ridículo.

"Fui a abrazarle porque intentó hacerme un sombrero y le dije que no lo intentase otra vez o yo acabaría siendo un meme. Los boxeadores pelean y luego se dan la mano. Muestras respeto por que lo merecen. Es capaz de marcar la diferencia en un club enorme en la Liga de Campeones, merece respeto. Mañana por la noche le mostraré mis respetos, pero antes jugaremos a cara de perro", comentó.